Pechino 2022 | Goggia | “Non so se farò discesa libera”

(Adnkronos) – "Non posso garantire nulla. Non so se gareggerò in discesa". Sofia Goggia non può assicurare la partecipazione alla discesa libera delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La gara è in programma martedì 15 febbraio. L'azzurra sta cercando di recuperare dall'infortunio al ginocchio riportato il 23 gennaio. "Sono state settimane difficili, essere qui è già un grande successo ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po' di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa, valuteremo giorno dopo giorno", dice Goggia alla Rai. "Ce la metterò tutta, ringrazio tutti gli italiani per l'affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l'affetto. Mi dispiace non ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Olimpiadi Pechino 2022, programma domani: orari, tv, streaming, medaglie da assegnare il 9 febbraio Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di mercoledì 9 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . I Giochi saranno trasmessi integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+ (con i vari canali tematici, come successo a Tokyo ...

Curling, Pechino 2022: la Svezia centra il bronzo nel doppio misto. Gran Bretagna surclassata 9 - 3 in sei end La mazzata psicologica per i britannici però arriva nel terzo end , quando gli svedesi rubano la mano mettendo a segno altri tre punti per il 7 - 1 che indirizza il match. Continuano a sbagliare i ...

LIVE Olimpiadi Pechino: qualificazioni sprint, Pellegrino 6°. Biathlon: Windisch 9° all’ultimo poligono La Gazzetta dello Sport Short track, programma Olimpiadi 9 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara Domani, 9 febbraio, il Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina) sarà teatro di nuove sfide dello short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio cinese il programma comincerà ...

Pechino 2022, Mayer vince Super G ed entra nella storia Matthias Mayer nella storia, vince anche il Super G a Pechino 2022. L’austriaco è il primo sciatore a vincere l’oro nello sci alpino in tre Olimpiadi consecutive. Ancora una giornata amara invece per ...

