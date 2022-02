Olimpiadi | pagelle Italia 8 febbraio | Paris e Fischnaller allergici ai Giochi Constantini-Mosaner da 11! Pellegrino si conferma

(Di martedì 8 febbraio 2022)MARTEDI’ 8Daniel Grassl e Matteo Rizzo (pattinaggio artistico), 6: sono 12° e 13° dopo il programma corto del singolo maschile. Da entrambi ci si aspettava qualcosa in più in termini di punteggio, ma la top10 resta alla portata. Lucia Dalmasso (snowboard), 5: era al debutto olimpico nel PGS, chiude ultima. Deve fare ancora tanta esperienza in Coppa del Mondo. Nadya Ochner (snowboard), 6: raggiunge l’obiettivo minimo della qualificazione, poi nulla può al cospetto della fuoriclasse ceca Ester Ledecka. Christof Innerhofer (sci alpino), 3: due uscite in due gare tra discesa e superG. Non stava neanche andando forte. Un’Olimpiade da incubo. Matteo Marsaglia (sci alpino), 5: un superG senza squilli, che è passato quasi in secondo piano dopo il polverone di polemiche che si è scatenato in ...

Christof Innerhofer, voto 4: rassegna a cinque cerchi deludentissima per il campione del mondo di superG nel 2011, per ora la nota più stonata della spedizione azzurra. Due uscite in due giorni, ...Dorothea Wierer (biathlon), 5 : per ora prosegue il rapporto travagliato con le. Ha vinto due Coppe del Mondo generali, 3 ori ai Mondiali, ma ai Giochi non ha mai ottenuto alcun alloro ...Sport - Cortina 2026, senza dimenticare che in superG qui a Pechino sarà una mina vagante. Elena Curtoni (sci alpino), 6 : non aveva velleità in gigante. La gara odierna è servita come allenamento e, ...Francesca Lollobrigida (speed skating), 9 : si era presentata alla gara dei 3000 metri con il secondo tempo dell'anno e porta a casa un argento che si poteva pronosticare, ma non era per nulla scontat ...