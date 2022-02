Nessuna pietà per Mou: Dzeko e Sanchez piegano la Roma, Inter in semifinale di Coppa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nessuna pietà per l'ex Mourinho. La rete lampo di Dzeko e un gol da cineteca di Sanchez illuminano la notte di San Siro: l'Inter piega la Roma e approda in semifinale di Coppa Italia, dove la capolista del campionato troverà la vincente della sfida di mercoledì sera tra Milan e Lazio. Inevitabilmente Simone Inzaghi pensa anche alla trasferta di Napoli e pratica un ragionato turnover inserendo Darmian e D'Ambrosio per Dumfries e De Vrij. In mediana c'è Vidal, avanti Sanchez con Dzeko. Solo due cambi rispetto al Genoa invece per l'eroe del triplete nerazzurro Jose Mourinho, accolto anche da avversario con cori e applausi del pubblico di casa. Nell'undici giallorosso Veretout ritrova spazio tra i titolari, sulla sinistra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)per l'ex Mourinho. La rete lampo die un gol da cineteca diilluminano la notte di San Siro: l'piega lae approda indiItalia, dove la capolista del campionato troverà la vincente della sfida di mercoledì sera tra Milan e Lazio. Inevitabilmente Simone Inzaghi pensa anche alla trasferta di Napoli e pratica un ragionato turnover inserendo Darmian e D'Ambrosio per Dumfries e De Vrij. In mediana c'è Vidal, avanticon. Solo due cambi rispetto al Genoa invece per l'eroe del triplete nerazzurro Jose Mourinho, accolto anche da avversario con cori e applausi del pubblico di casa. Nell'undici giallorosso Veretout ritrova spazio tra i titolari, sulla sinistra ...

Advertising

DSantanche : Da Lecce una notizia sconvolgente: bambina di 12 anni promessa in sposa dalla madre al fratello del compagno pakist… - Lisa90135765 : Quando finalmente le parole ricominceranno ad avere il loro giusto significato, e la discriminazione che abbiamo su… - LucioEnBolivia : RT @itsmeback_: Succede al Brico. Dopo che sei entrato, hai riempito il carrello, arrivi alla cassa...ti chiedono il gp.?? Questo ha solo un… - Black_____77 : @spighissimo Ma voi ci credete pure? Come i proiettili per renzi...lo fanno per farsi parare il culo. Io porto soli… - passannante9 : RT @itsmeback_: Succede al Brico. Dopo che sei entrato, hai riempito il carrello, arrivi alla cassa...ti chiedono il gp.?? Questo ha solo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna pietà LETTURE/ Ferrari e Panetta, parole spietate in cerca del mistero Panetta lo dichiara in modo esplicito: "Vogghjiu na palora senza pietà/ chi si ncolla comu salamida/... Nessuna ansia risanatrice anima la parola poetica, nessuna salvezza è di sua competenza: la sua ...

Nel deserto romano senza greenpass Nessuna solidarietà, nessuna presa di coscienza: gli italiani si sono consegnati allo Stato etico, ... che non hanno più la forza di avventurarsi in un deserto senza tempo e senza pietà, che vogliono ...

Coppa Italia, Inter-Roma 2-0: Dzeko-Alexis Sanchez, i nerazzurri vanno in semifinale contro la vincente di Milan-Lazio Eurosport IT Panetta lo dichiara in modo esplicito: "Vogghjiu na palora senza/ chi si ncolla comu salamida/...ansia risanatrice anima la parola poetica,salvezza è di sua competenza: la sua ...solidarietà,presa di coscienza: gli italiani si sono consegnati allo Stato etico, ... che non hanno più la forza di avventurarsi in un deserto senza tempo e senza, che vogliono ...