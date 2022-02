Nasce Hristo Stoichkov – 8 febbraio 1966 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’8, uno dei più grandi calciatori della storia della Bulgaria, vincitore del Pallone d’Oro nel 1994 I titoli conquistati, sia a livello individuale che di club, parlano per lui:è il calciatore bulgaro più forte della storia. Nato come trequartista, viene in seguito adattato al ruolo di centravanti mancino.è stato un talento assoluto dal carattere scontroso: di lui si ricordano il dribbling sopraffino e la velocità di movimento, ma anche e soprattutto la potenza delle sue conclusioni e l’esecuzione magistrale dei calci di punizione. Gli inizi e l’esplosione al Barcellonaa Plovdiv, in Bulgaria, l’8 ...