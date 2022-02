Le sentenze si rispettano | gli altri tacciano Beppe Grillo | calcioni a Giuseppe Conte | torna il dittatore M5s

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il siluro del tribunale di Napoli, ecco quello di, il capo-comico chenon lo ha mai amato (tanto da osteggiare in modo aperto la sua leadership nei giorni in cui gli fu consegnata. La stessa leadership ora stoppata in tribunale dopo il ricorso degli attivisti). Il siluro, va da sé, è quello chesgancia proprio contro l'autoproclamatosi avvocato del popolo. Il punto è che, garante del M5s, ha "congelato" il Movimento stesso. Il tutto, ovviamente, con un post pubblicato sui social in cui spiega che "lesi". E ci mancherebbe, per il partito più manettaro che esista: lesisoprattutto se servono a far fuori il presunto avvocato del ...

"A seguito dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli", "ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Lesi. L a situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata". Lo scrive sui social Beppe Grillo in riferimento alla situazione del Movimento 5 Stelle . "In questo momento non si ...Lesi. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata'. Così Beppe Grillo , sottolineando che 'in questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò ...Una sentenza del Tribunale di Napoli lo ha degradato seduta stante ... non lo avete conosciuto (Gianroberto Casaleggio, ndr), non avete nulla di quello che ci ha insegnato, del rispetto per gli altri, ...Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata". Così Beppe Grillo, sottolineando che "in questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un ...