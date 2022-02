Ivan Zazzaroni sul curling: “Una scopa col bollitore, ma come siamo ridotti?” (Di martedì 8 febbraio 2022) Impresa storica del curling azzurro a Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto il torneo di doppio misto battendo nella finalissima 8-5 la Norvegia. La prima, storica medaglia olimpica dell’Italia nel curling però non ha scaldato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che nel corso di ‘Tutti Convocati’ su Radio24 ha detto la sua sulla disciplina olimpica: “Ora anche col curling, ma come siamo ridotti? Una scopa con un bollitore! Dai, ti prego! Con tutto il rispetto, voglio bene a tutti e sono contento se vinciamo l’oro, ma non è che ogni volta che vinciamo qualcosa, dobbiamo innamorarci. Il curling, mammamia…”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Impresa storica delazzurro a Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto il torneo di doppio misto battendo nella finalissima 8-5 la Norvegia. La prima, storica medaglia olimpica dell’Italia nelperò non ha scaldato il direttore del Corriere dello Sport,che nel corso di ‘Tutti Convocati’ su Radio24 ha detto la sua sulla disciplina olimpica: “Ora anche col, ma? Unacon un! Dai, ti prego! Con tutto il rispetto, voglio bene a tutti e sono contento se vinciamo l’oro, ma non è che ogni volta che vinciamo qualcosa, dobbiamo innamorarci. Il, mammamia…”. SportFace.

