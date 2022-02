Inter-Roma, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2021/2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. I nerazzurri vogliono rialzarsi dopo la delusione del derby, ma anche i giallorossi non possono certo ritenersi felici per come è andata nell’ultimo turno. In palio c’è il pass per la semifinale, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio fissato alle ore 21 di martedì 8 febbraio. Inter-Roma sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per idi finale di. I nerazzurri vogliono rialzarsi dopo la delusione del derby, ma anche i giallorossi non possono certo ritenersi felici per come è andata nell’ultimo turno. In palio c’è il pass per la semifinale, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio fissato alle ore 21 di martedì 8 febbraio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma Paolillo a CM: 'Mourinho, che coraggio con la Roma. Vi dico perché Lautaro stenta, la Juve non è fuori dai giochi' Commenta per primo Inter - Roma, quarto di finale di Coppa Italia, sfida di cartello e classica del campionato italiano, soprattutto negli anni in cui lo Special One è stato alla guida dei nerazzurri. E proprio stasera, ...

La rimonta contro il Siena, le manette, la mancata festa: il meglio di Mourinho a San Siro Lo Special One torna nello stadio che ha trascinato nei due anni trionfali da tecnico dell'Inter. Dalle coppe ai gesti iconici, per arrivare all'assenza dopo la vittoria contro il Bayern: diversi episodi al Meazza hanno fatto la storia. E non sono mancate le frizioni con i tifosi del Milan ...

Inter-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv Il weekend di campionato è andato in archivio ed Inter e Roma scendono in campo per proseguire la loro corsa verso la Coppa Italia. Entrambe le squadre arrivano alla sfida di questa sera con l’amaro ...

Quarti Coppa Italia, le ultime LIVE: Tomori torna arruolabile Settimana dedicata ai quarti di finale per la Coppa Italia 2021/22, con il doppio scontro Roma-Milano tra Inter e Roma prima e tra Milan e Lazio poi. Chiuderanno il turno Atalanta-Fiorentina e ...

