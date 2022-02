Inter-Roma, Castan: “Avrei tenuto Dzeko, dispiace vederlo con un’altra maglia” (Di martedì 8 febbraio 2022) Le parole dell'ex difensore giallorosso, Leandro Castan, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma Leggi su mediagol (Di martedì 8 febbraio 2022) Le parole dell'ex difensore giallorosso, Leandro, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia tra

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Gazzetta_it : Roma, Napoli, Liverpool in otto giorni: come Inzaghi gestirà l’Inter - TuttoMercatoWeb : 10 anni di calciomercato. Juve, Inter e Roma spendaccione. Del Genoa il bilancio migliore - VivInterNews : RT @internewsit: Inter-Roma, Mourinho recupera Pellegrini ma non dal 1'! Scelte fatte - Sky - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma Calcio: Serie A. Giudice,2 turni a Bastoni,1 a Inzaghi,multa per Lautaro Detto delle squalifiche di Bastoni (Inter, due turni) ed Hernandez (Milan, uno) gli altri ... Deiola (Cagliari), Bonaventura e Torreira (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Roma), Raspadori e ...

Mazzola: 'Inter sempre favorita per lo scudetto. Inzaghi ha capito errori nel derby' Su Spalletti, rilanciatosi dopo l'esonero all'Inter "Spalletti si è guardato dentro e si è rimesso in gioco facendo bene, è una delle cose più difficili" Mourinho fa fatica a Roma "Anche a me non ...

Zaniolo, una giornata di squalifica, due turni a Bastoni e uno a Inzaghi e Theo Una giornata di squalifica per Nicolò Zaniolo, espulso in chiusura della partita della Roma contro il Genoa ... sono state inflitte una giornata di qualifica all'allentore dell'Inter, Simone Inzaghi, ...

Milan-Lazio, tornano in due: le ultime da Milanello Un match valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia. In palio la semifinale, che potrebbe mettere di fronte i rossoneri, ancora una volta, all’Inter di Simone Inzaghi, o alla Roma di Mourinho.

