Highlights snowboard | slalom gigante Pechino 2022 | Fischnaller appena fuori dal podio VIDEO

Advertising

sportface2016 : Gli highlights della medaglia mancata da #Fischnaller nello #Snowboard - #Beijing2022WinterOlympics - sportface2016 : #Beijing2022 #snowboard , gli highlights delle qualificazioni dello #slopestyle : #Lauzi vola in finale -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights snowboard

SPORTFACE.IT

I video con glidelle qualificazioni dello slopestyle alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . Emiliano Lauzi ha conquistato il pass per la finale grazie a due run di assoluto livello; nella prima prova ...... Matteo Marsaglia, Dominik Paris) ore 04:47,: qualificazione 2 slopestyle donne ore 05:10,... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ...U.S. figure skater Nathan Chen set a record score in the Beijing Winter Olympics men's short form program on Tuesday.The big picture: Chen's score of 113.9 means he's well-placed for gold. It was one ...Canada’s Max Parrot, snowboard slopestyle silver medalist at the 2018 Games, executed a clean, technical second run with a pair of 1620s to score a 90.96 and improve to gold in the event. China’s Ren ...