Eurovision Song Contest 2022: ci sono anche Achille Lauro, Ivana Spagna, Francesco Monte e Valerio Scanu in corsa per rappresentare San Marino

Achille Lauro Mentre l'Italia sarà in gara con Mahmood e Blanco, San Marino è a caccia del proprio rappresentante per l'Eurovsion Song Contest 2022, in programma a maggio a Torino. Annunciati i nomi dei cantanti in lizza, non mancano le sorprese italiane, alcune delle quali ben note al Festival di Sanremo. In corsa per rappresentare San Marino all'Eurovision ci sono infatti Achille Lauro, Ivana Spagna, Francesco Monte, Valerio Scanu, Blind (reduce da X Factor 2020), Matteo Faustini, il duo Burak Yeter e Alessandro Coli, Cristina Ramos, il terzetto Tony Cicco.

