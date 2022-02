Curling | ora giocherà anche l’Italia maschile con Amos Mosaner! Calendario partite | orari | programma | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022)Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la medaglia d’oro neldoppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La coppia azzurra ha firmato un’impresa antologica sul ghiaccio della capitale cinese, riuscendo a conquistare il titolo a cinque cerchi al termine di un’autentica cavalcata: imbattuti nel torneo con undici vittorie in altrettantedisputate (nove nel round robin, la semifinale contro la Svezia e la finale contro la Norvegia). Si tratta di un numero che resterà per sempre nella storia dello sport tricolore, poiché prima di oggi non si era mai vinta una medaglia ai Giochi nel. Il trentino e la veneta sono stati semplicemente encomiabili, riuscendo a fare risuonare l’Inno di Mameli in una disciplina dove sembrava impensabile poter raggiungere certi picchi. Il tandem tricolore ...