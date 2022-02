Con Vlahovic e Zakaria è una Juve molto più europea. E se arrivasse Milinkovic... (Di martedì 8 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

juventusfc : 7’ |??| CHE BOTTA DI #DV7! Prima conclusione in porta di Vlahovic. Respinge con i pugni il portiere dell’Hellas.… - _Morik92_ : #Vlahovic a Dazn: 'Allegri non mi ha chiesto niente di particolare, dice che andrà tutto bene. Devo lavorare ancora… - OptaPaolo : 2 - Grazie a #Vlahovic e #Zakaria, questa è solo la seconda volta che segnano due giocatori all'esordio con la… - Pasky973 : @juventusfc @martina_961 @WMckennie @Deniszakaria8 Come adesso la Juventus risponde pure ? Allora posso fare anche… - sportli26181512 : Con Vlahovic e Zakaria è una Juve molto più europea. E se arrivasse Milinkovic...: Con Vlahovic e Zakaria è una Juv… -