Calciomercato Juventus, addio a un passo: pronto a tornare nella sua ex squadra? (Di martedì 8 febbraio 2022) La Juventus rischia seriamente di dover fare a meno di un giocatore a lei molto caro che potrebbe tornare in futuro alla sua ex squadra. Il mercato non dorme e non si ferma e la Juventus sta già pensando alle prossime operazioni, con diverse squadre che guardano in casa bianconera per poter riprendere giocatori che già in passato avevano vestito la loro maglia. Massimiliano Allegri sta riuscendo a dare la giusta quadratura alla squadra grazie ai nuovi acquisti dal mercato di gennaio, con Dusan Vlahovic e Denis Zakaria che hanno sicuramente dato nuova linfa vitale ai bianconeri. Il passaggio al 4-3-3 sembra già aver dato i suoi primi frutti, con Madama che ha steso nel migliore dei modi il Verona a domicilio e così facendo ha ottenuto tre punti importantissimi in vista della qualificazione in ...

