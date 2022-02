Calcio, Verratti: “Con gli arbitri francesi non riesco a comunicare” (Di martedì 8 febbraio 2022) Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, sul suo rapporto con gli arbitri: “Ho rapporti più normali con gli arbitri di Champions o delle gare con la Nazionale, con cui riesco a comunicare. Con gli arbitri francesi non riesco, discutiamo spesso. Siamo come il nord e il sud. A volte mi autorimprovero. Quando perdo una palla, mi prendo le mie responsabilità. Perché quando l’arbitro sbaglia qualcosa, non può dire ‘ho sbagliato’? Perché in tre partite ho commesso tre errori e preso tre cartellini gialli? È incredibile. Ho una media del 100%: un fallo, un cartellino giallo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Marco, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, sul suo rapporto con gli: “Ho rapporti più normali con glidi Champions o delle gare con la Nazionale, con cui. Con glinon, discutiamo spesso. Siamo come il nord e il sud. A volte mi autorimprovero. Quando perdo una palla, mi prendo le mie responsabilità. Perché quando l’arbitro sbaglia qualcosa, non può dire ‘ho sbagliato’? Perché in tre partite ho commesso tre errori e preso tre cartellini gialli? È incredibile. Ho una media del 100%: un fallo, un cartellino giallo”. SportFace.

