Blanco | chi è la ragazza del vincitore di Sanremo 2022

Blanco ha vinto l'edizione di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con la canzone "Brividi": chi è la sua ragazza? Un ragazzo di 18 che stava già scalando le classifiche musicali nostrane con dei feat diventate delle vere e proprie hit. Una, in particolare, ha accompagno l'estate del 2021 di tanti ragazzi: "Mi fai impazzire". Un successo clamoroso che ha portato la canzone ad avere oltre 30 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. Ma il sogno musicale, per lui, sembra appena cominciato. Blanco in una vasca bacia la sua ragazza (via social)Si è presentato a Sanremo in coppia con Mahmood portando sul palco una canzone molto profonda che dal primo ascolto è entrata nella testa dei telespettatori. Primi in classifica sin dalla prima serata, "battuti" ...

