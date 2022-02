Banca delle Visite, Latina aderisce al progetto come “Comune Amico” (Di martedì 8 febbraio 2022) Latina – Ieri mattina è stato sottoscritto il protocollo tra il Comune di Latina, Assessorato al Welfare, e la Fondazione Banca delle Visite Onlus che gestisce il progetto solidale “Banca delle Visite”. Erano presenti il Sindaco di Latina Damiano Coletta, la Vice Sindaco e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni, la Presidente della Fondazione Michela Dominicis e il Direttore della “Claai Assimprese” Ivan Simeone, promotore dell’iniziativa e “Info Point” di “Banca delle Visite” a Latina. L’iniziativa nasce dall’idea del “caffè sospeso” di tradizione napoletana, immaginando di donare Visite specialistiche sospese, al ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022)– Ieri mattina è stato sottoscritto il protocollo tra ildi, Assessorato al Welfare, e la FondazioneOnlus che gestisce ilsolidale “”. Erano presenti il Sindaco diDamiano Coletta, la Vice Sindaco e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni, la Presidente della Fondazione Michela Dominicis e il Direttore della “Claai Assimprese” Ivan Simeone, promotore dell’iniziativa e “Info Point” di “” a. L’iniziativa nasce dall’idea del “caffè sospeso” di tradizione napoletana, immaginando di donarespecialistiche sospese, al ...

