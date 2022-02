Aereo si schianta, tra le vittime due giovani vip. Il dolore sui social: “Avevate tutta la vita davanti” (Di martedì 8 febbraio 2022) Era seguito da oltre un milione e duecentomila utenti sul suo canale Youtube e aveva oltre 165mila follower su Instagram una delle vittime dell’incidente Aereo avvenuto giovedì 3 febbraio in Islanda. Nella serata i corpi delle vittime sono stati localizzati nel lago Tingvallavatn, a circa quaranta chilometri dalla capitale islandese. “I resti di quattro persone sono stati trovati e collocati sul fondo del lago a una profondità di circa 37 metri”, hanno detto le autorità islandesi in una dichiarazione ufficiale. L’Aereo è caduto nel lago Tingvallavatn, che si trova a circa 40 chilometri a est della capitale Reykjavik. L’Aereo, un Cessna 172N, era decollato giovedì 3 febbraio con a bordo tre turisti e il pilota. Il velivolo era stato dichiarato dispero lo stesso giorno e sabato il velivolo è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Era seguito da oltre un milione e duecentomila utenti sul suo canale Youtube e aveva oltre 165mila follower su Instagram una delledell’incidenteavvenuto giovedì 3 febbraio in Islanda. Nella serata i corpi dellesono stati localizzati nel lago Tingvallavatn, a circa quaranta chilometri dalla capitale islandese. “I resti di quattro persone sono stati trovati e collocati sul fondo del lago a una profondità di circa 37 metri”, hanno detto le autorità islandesi in una dichiarazione ufficiale. L’è caduto nel lago Tingvallavatn, che si trova a circa 40 chilometri a est della capitale Reykjavik. L’, un Cessna 172N, era decollato giovedì 3 febbraio con a bordo tre turisti e il pilota. Il velivolo era stato dichiarato dispero lo stesso giorno e sabato il velivolo è stato ...

