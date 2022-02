“Solo sangue no vax”, un bambino deve subire intervento al cuore ma genitori rifiutano trasfusioni di donatori vaccinati (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sarà a un giudice a decidere nella disputa legale e non Solo tra l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e due genitori no vax. Il figlio, un bimbo che deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore, secondo i genitori non deve ricevere trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. Il caso è finisce in tribunale con una decisione del giudice tutelare che potrebbe arrivare anche oggi come riporta la Gazzetta di Modena. La vicenda è iniziata qualche settimana fa quando la famiglia originaria del Modenese informa i medici bolognesi che per il loro bambino non verrà accettato in nessun caso sangue che arrivi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sarà a un giudice a decidere nella disputa legale e nontra l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e dueno vax. Il figlio, un bimbo cheun delicatochirurgico al, secondo inonriceveredidacontro il Covid-19. Il caso è finisce in tribunale con una decisione del giudice tutelare che potrebbe arrivare anche oggi come riporta la Gazzetta di Modena. La vicenda è iniziata qualche settimana fa quando la famiglia originaria del Modenese informa i medici bolognesi che per il loronon verrà accettato in nessun casoche arrivi da ...

