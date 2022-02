Sara di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Instagram, cognome, Biagio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre. Al centro dello studio la dama Sara, che dopo l’interruzione della storia ora ha deciso di dare un’altra possibilità a Biagio. Sara di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Biagio Sara è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Di lei sappiamo che è toscana, che ha più di 60 anni e che ha iniziato a frequentare Biagio, il cavaliere napoletano. Tra i due, dopo un regalo importante, la frequentazione sembrava essere finita perché, come ha raccontato Biagio, c’era poca intimità. Sembrava perché quest’anno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato di sempre. Al centro dello studio la dama, che dopo l’interruzione della storia ora ha deciso di dare un’altra possibilità adi: chi è, età,è una nuova dama del parterre femminile di. Di lei sappiamo che è toscana, che ha più di 60 anni e che ha iniziato a frequentare, il cavaliere napoletano. Tra i due, dopo un regalo importante, la frequentazione sembrava essere finita perché, come ha raccontato, c’era poca intimità. Sembrava perché quest’anno ...

