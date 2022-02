Ruba al supermercato otto bottiglie di grappa, 30enne sorpreso dai carabinieri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un uomo di Salerno è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Atripalda con l’accusa di “furto aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in un noto supermercato di Atripalda, dove era stata segnalata la presenza di un uomo con atteggiamenti sospetti. Sul posto i carabinieri hanno individuato un 30enne che, bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 bottiglie di grappa appena sottratte dall’esercizio commerciale. L’intera refurtiva è stata restituita agli aventi diritto e l’uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un uomo di Salerno è stato denunciato daidella Stazione di Atripalda con l’accusa di “furto aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in un notodi Atripalda, dove era stata segnalata la presenza di un uomo con atteggiamenti sospetti. Sul posto ihanno individuato unche, bloccato e sposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 8diappena sottratte dall’esercizio commerciale. L’intera refurtiva è stata restituita agli aventi diritto e l’uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

