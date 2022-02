Roma | Pellegrini torna disponibile | può giocare contro l’Inter

Advertising

gualtierieurope : Ringrazio il Presidente Draghi e il CdM per la nomina a Commissario straordinario per #Giubileo2025. Metterò tutto… - ovolollk : RT @matt_eoo0: -Roma-Udinese: al 95' a risultato acquisito l'arbitro espelle Pellegrini per un doppio giallo inesistente, salta il derby. I… - sportface2016 : #Roma, #Pellegrini torna a disposizione - sportli26181512 : La Roma è partita per Milano, c’è anche Lorenzo Pellegrini VIDEO: La squadra domani sera affronterà l'Inter nel qua… - Gazzetta_it : Roma, con l’Inter Mou ritrova Pellegrini. E il club pubblica uno Zaniolo sorridente... #CoppaItalia #InterRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pellegrini

...secondo dentro o fuori della stagione dellae lui sa, per un club che non vince nulla da anni, quanto sarebbe importante provare ad andare avanti. Per farlo potrà contare su Lorenzo...Lorenzoè di nuovo a disposizione di Josè Mourinho. Il centrocampista dellaoggi ha sostenuto il suo primo allenamento intero in sieme al resto delal squadra e poi è partito con i compagni per ...La Roma domani sera affronterà l'Inter nel quarto di finale del torneo, questo pomeriggio è partita da Fiumicino per raggiungere Milano. Lorenzo Pellegrini ha preso il volo insieme alla squadra e allo ...Lorenzo Pellegrini ha recuperato, ci sarà contro l’Inter in Coppa Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma è partito con la squadra in direzione Milano. La società ...