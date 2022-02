Rissa tra Lautaro e Theo Hernández, l’attaccante rischia grosso: avete sentito? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il derby di Milano, finito a favore dei rossoneri grazie alla doppietta messa a segno da Oliver Giroud, continua a far discutere. Protagonista di un accesso diverbio con Theo Hernández subito dopo il triplice fischio dell’arbitro, Lautaro Martinez rischia adesso di pagare caro lo scontro con l’avversario. LA RICOSTRUZIONE Dopo la doppia ammonizione che gli è costata l’espulsione nei minuti finali del match, il difensore del Milan ha imboccato la strada che porta agli spogliatoi rivolgendosi alla tribuna e indicando l’orecchio. Lautaro Martinez, Inter, Serie A A questo punto, come si può notare da alcuni video diffusi sul web, l’argentino si è sporto dalla balaustra per raggiungere Hernández: da ciò che si vede, però, sembra gli abbia addirittura rivolto uno sputo. Se ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il derby di Milano, finito a favore dei rossoneri grazie alla doppietta messa a segno da Oliver Giroud, continua a far discutere. Protagonista di un accesso diverbio consubito dopo il triplice fischio dell’arbitro,Martinezadesso di pagare caro lo scontro con l’avversario. LA RICOSTRUZIONE Dopo la doppia ammonizione che gli è costata l’espulsione nei minuti finali del match, il difensore del Milan ha imboccato la strada che porta agli spogliatoi rivolgendosi alla tribuna e indicando l’orecchio.Martinez, Inter, Serie A A questo punto, come si può notare da alcuni video diffusi sul web, l’argentino si è sporto dalla balaustra per raggiungere: da ciò che si vede, però, sembra gli abbia addirittura rivolto uno sputo. Se ...

