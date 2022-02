Pechino 2022 | Brignone è argento olimpico nel gigante femminile

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Federicasi è regalata un meritatissimonelalle Olimpiadi di. Sulla pista “Ice River” di Yanqing, la valdostana ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio, gestendo magistralmente la decisiva seconda manche: partita con 1”09 su Gut-Behrami, ha controllato benissimo il muro iniziale per poi dipingere una run di altissima qualità, dopo la prima che l’aveva vista terminare col terzo tempo provvisorio. La fuoriclasse di La Salle è così diventata la seconda atleta nella storia dello sci azzurro a vincere una medaglia nella specialità in back-to-back, eguagliando quella Deborah Compagnoni – doppietta d’oro nel 1994 e nel 1998 -, che proprio in questa stagione Federica ha superato come numero di vittorie totali sul massimo ...