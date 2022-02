“Ora è tutto chiaro”. Belen e Stefano De Martino, la prova definitiva è finalmente arrivata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Adesso sembra proprio che non ci siano più dubbi. Si sta parlando da giorni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che pare possano tornare insieme ufficialmente da un momento all’altro. E la nuova prova è davvero eclatante. Nonostante qualcuno non ci credesse fino a qualche giorno fa, ora è davvero dura pensare il contrario, considerando che ‘Whoopsee’ li ha ‘incastrati’ e beccati sul fatto. E ci sono dei dettagli più interessanti, che fanno davvero pensare ad una scintilla scoccata di nuovo. Già nei giorni scorsi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano uscite fuori voci interessanti. E dopo le voci, dal settimanale Chi era arrivata una soffiata sulla showgirl argentina, che secondo persona a lei vicine sarebbe “felice” con le “farfalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Adesso sembra proprio che non ci siano più dubbi. Si sta parlando da giorni diRodriguez eDe, che pare possano tornare insieme ufficialmente da un momento all’altro. E la nuovaè davvero eclatante. Nonostante qualcuno non ci credesse fino a qualche giorno fa, ora è davvero dura pensare il contrario, considerando che ‘Whoopsee’ li ha ‘incastrati’ e beccati sul fatto. E ci sono dei dettagli più interessanti, che fanno davvero pensare ad una scintilla scoccata di nuovo. Già nei giorni scorsi suRodriguez eDeerano uscite fuori voci interessanti. E dopo le voci, dal settimanale Chi erauna soffiata sulla showgirl argentina, che secondo persona a lei vicine sarebbe “felice” con le “farfalle ...

