Obbligo vaccinale Over 50 fino a quando? La possibile data di scadenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Obbligo vaccinale. Ormai è consuetudine, la notizie è entrata nelle case degli italiani da tempo: la vaccinazione è obbligatoria per tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. La precisazione, ovviamente, riguarda l’anagrafe: per tutti coloro di età uguale o superiore a 50 anni. L’Obbligo ha avuto effetto immediato a partire dallo scorso 8 gennaio 2022 e sarà valido fino al 15 giugno 2022. Leggi anche: quando tolgono il Green Pass? Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza ma il certificato fino a quando sarà attivo? A partire dal 1° febbraio sono scattate, inoltre, le sanzioni per chi non ha ancora provveduto alla somministrazione del vaccino anti Covid19. Infine, dal 15 febbraio il Green Pass “rafforzato”, o Super green pass, sarà obbligatorio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 febbraio 2022). Ormai è consuetudine, la notizie è entrata nelle case degli italiani da tempo: la vaccinazione è obbligatoria per tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. La precisazione, ovviamente, riguarda l’anagrafe: per tutti coloro di età uguale o superiore a 50 anni. L’ha avuto effetto immediato a partire dallo scorso 8 gennaio 2022 e sarà validoal 15 giugno 2022. Leggi anche:tolgono il Green Pass? Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza ma il certificatosarà attivo? A partire dal 1° febbraio sono scattate, inoltre, le sanzioni per chi non ha ancora provveduto alla somministrazione del vaccino anti Covid19. Infine, dal 15 febbraio il Green Pass “rafforzato”, o Super green pass, sarà obbligatorio ...

