Maltempo, raffiche di vento sulla Val di Susa e Torino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in Val di Susa, nel Torinese, dove da domenica sera si sta a abbattendo un forte vento caldo Foehn. Le segnalazioni arrivate riguardano alberi caduti su strade e sentieri della zona bassa della valle Rubiana, Colle del Lys, Almese, Avigliana e Villar Dora. Segnalazioni anche per cassonetti rovesciati e cartelli abbattuti lungo le strade provinciali 24 e 25 dalle raffiche di vento fino a 110 chilometri orari con temperature che toccano i 15 gradi.Intanto il Foehn ha spazzato via la fitta nebbia delle scorse ore e fatto schizzare all’insù le temperature. Secondo i dati in tempo reale di Meteo 3R questa mattina a Torino il termometro supera già i 17 gradi. raffiche da uragano sulle Alpi: a Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale del ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in Val di, nel Torinese, dove da domenica sera si sta a abbattendo un fortecaldo Foehn. Le segnalazioni arrivate riguardano alberi caduti su strade e sentieri della zona bassa della valle Rubiana, Colle del Lys, Almese, Avigliana e Villar Dora. Segnalazioni anche per cassonetti rovesciati e cartelli abbattuti lungo le strade provinciali 24 e 25 dalledifino a 110 chilometri orari con temperature che toccano i 15 gradi.Intanto il Foehn ha spazzato via la fitta nebbia delle scorse ore e fatto schizzare all’insù le temperature. Secondo i dati in tempo reale di Meteo 3R questa mattina ail termometro supera già i 17 gradi.da uragano sulle Alpi: a Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale del ...

