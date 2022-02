M5S, il tribunale sospende le delibere che portarono a Conte leader. Alla guida torna Grillo (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Il tribunale Civile di Napoli , in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 è stato modificato lo statuto del Movimento 5 Stelle e anche l'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 7 febbraio 2022) "IlCivile di Napoli , in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 è stato modificato lo statuto del Movimento 5 Stelle e anche l'...

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - marcodimaio : Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la mod… - laperci1 : RT @mariamacina: Giuseppe Conte, docente universitario di Diritto, giurista, ex PdC, punto di riferimento fortissimo del centrosinistra, re… - MauroCobau : RT @Apndp: Il tribunale di #Napoli ha fatto #ciaociao al rappresentante di lista del #M5S #GiuseppeConte -