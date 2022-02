M5s | azzerati i vertici Conte | non decide un tribunale

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I giudici di Napoli: sospesi statuto e nomine. Servirà un nuovo voto tra gli iscritti. In prima istanza i giudici si erano espressi in maniera opposta

Advertising

sole24ore : ?? #M5S, vertici azzerati: il tribunale Napoli sospende l'elezione di Conte leader ?? Il tribunale di Napoli ha sos… - Pinucci63757977 : @Arturo_Scotto @lageloni Che c'entra la Costituzione se un partito non rispetta regole e procedure che si è dato? O… - lifestyleblogit : M5S, Conte e i vertici azzerati dal Tribunale: si attende mossa Grillo - - infoitinterno : M5S, Conte ei vertici azzerati dal Tribunale: si attende mossa Grillo - telodogratis : M5S, Conte e i vertici azzerati dal Tribunale: si attende mossa Grillo -

Ultime Notizie dalla rete : M5s azzerati

... tribunale Napoli sospende modifica statuto ed elezione Conte leader, Conte: "Mia leadership non dipende da carte bollate", né Conte né Crimi: 'palla' ora passa a Grillo, Conte: "Nessuna ...di Claudio Bozza I giudici di Napoli: sospesi statuto e nomine. Servirà un nuovo voto tra gli iscritti. In prima istanza i giudici si erano espressi in maniera opposta Il nuovo terremoto in casa ...(Corriere della Sera) Ladecisione del Tribunale di Napoli che ha sospeso lo statuto e azzerato la nomina di Giuseppe Conte agita le acque del Movimento 5 stelle. Quella del tribunale è “una sospensiva ...L'anno zero del M5S prende forma alle 14.12 di un lunedì di calma apparente, quando un lancio dell'Adnkronos, che rimbalza alla velocità della luce sui cellulari dei vertici ma anche di deputati e ...