Lo spread ha due problemi Uno si chiama Lagarde

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ora che il tandem Mattarella-Draghi è stato confermato alla guida dell’Italia, perché locontinua a salire? Oggi ha superato i 160 punti base, livello che non si vedeva dalla fine del 2019, se si trascura una breve fiammata a luglio 2020 in coda alla prima ondata pandemica. Negli ultimi anni gli italiani si sono abituati a vedere il differenziale tra i rendimenti dei btp e i bund tedeschi divaricarsi in modo allarmante in seguito alle uscite antieuropeiste di alcune forze politiche o di fronte a prospettive di ingovernabilità del paese. Cioè, per un rischio politico. In realtà, quello che si sta innalzando adesso è l’altro, o meglio, è il vero, parametro che risente principalmente delle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea. Ebbene, dall’ultima riunione della Bce (3 febbraio) un po’ tutti ...