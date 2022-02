LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Arianna Fontana e Arianna Valcepina in semifinale dei 500! SqualificatI Martina Valcepina e Sighel (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02: Al via nel terzo quarto Ren, Corey, De Laat, Krueger, Akar 13.01: Nel secondo quarto vince il coreano Lee, secondo l’ungherese Shaoang Liu, terzo il francese Fercoq 12.58: Niente da fare per Sighel, che viene addirittura penalizzato, squalificato Pierre-Gilles, avanza anche il coreano Park che difficilmente ci sarà per la semifinale 12.55: Problema alla mano per Park che viene portato via in barella 12.54: Vince lo statunitense Heo, secondo il canadese Pierre-Gilles, terzo in cinese Wu 12.53: Cade Pietro Sighel per un contatto con il coreano Park in tentativo di sorpasso. Vedremo la decisione della giuria 12.51: C’è Pietro Sighel al via del primo quarto di finale dei 1000 metri con Wu, Pierre-Gilles, Park, Heo 12.50: Squalificata la ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02: Al via nel terzo quarto Ren, Corey, De Laat, Krueger, Akar 13.01: Nel secondo quarto vince il coreano Lee, secondo l’ungherese Shaoang Liu, terzo il francese Fercoq 12.58: Niente da fare per, che viene addirittura penalizzato, squalificato Pierre-Gilles, avanza anche il coreano Park che difficilmente ci sarà per la12.55: Problema alla mano per Park che viene portato via in barella 12.54: Vince lo statunitense Heo, secondo il canadese Pierre-Gilles, terzo in cinese Wu 12.53: Cade Pietroper un contatto con il coreano Park in tentativo di sorpasso. Vedremo la decisione della giuria 12.51: C’è Pietroal via del primo quarto di finale dei 1000 metri con Wu, Pierre-Gilles, Park, Heo 12.50: Squalificata la ...

