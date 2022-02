Juve, due ritorni col Sassuolo: riecco Bonucci e Locatelli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Juve Sassuolo Coppa Italia: Allegri ritrova due pedine importanti come Locatelli e Bonucci per la sfida di giovedì sera Giovedì la Juventus scenderà nuovamente in campo all’Allianz Stadium per la gara contro il Sassuolo valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Allegri ritroverà due pedine importanti: si tratta di Leonardo Bonucci, che rientra dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli ultimi impegni, e Manuel Locatelli, rientrante dopo la squalifica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022)Coppa Italia: Allegri ritrova due pedine importanti comeper la sfida di giovedì sera Giovedì lantus scenderà nuovamente in campo all’Allianz Stadium per la gara contro ilvalevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Allegri ritroverà due pedine importanti: si tratta di Leonardo, che rientra dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli ultimi impegni, e Manuel, rientrante dopo la squalifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

