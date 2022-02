Inter, De Vrij sul piede di partenza: il sostituto può arrivare dalla Serie A! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij è al centro del ciclone. L’olandese, già da diverse settimane, dichiarato in uscita non ha avuto un derby facile contro Giroud. Le prestazioni dell’olandese sono in calo da tempo e l’Inter sta ragionando al suo sotituto. Gleison Bremer, centrale del TorinoLa sua cessione potrebbe non essere più così dolorosa. I nerazzurri hanno già puntato gli occhi verso Bremer, grande obiettivo per la difesa in estate. Il Torino chiede 40 milioni per liberarlo, ma Marotta punta a delle contropartite tecniche per abbassare le pretese di Cairo Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il difensore dell’Stefan Deè al centro del ciclone. L’olandese, già da diverse settimane, dichiarato in uscita non ha avuto un derby facile contro Giroud. Le prestazioni dell’olandese sono in calo da tempo e l’sta ragionando al suo sotituto. Gleison Bremer, centrale del TorinoLa sua cessione potrebbe non essere più così dolorosa. I nerazzurri hanno già puntato gli occhi verso Bremer, grande obiettivo per la difesa in estate. Il Torino chiede 40 milioni per liberarlo, ma Marotta punta a delle contropartite tecniche per abbassare le pretese di Cairo

Advertising

finngiaz : @it_inter De Vrij sta facendo parecchi errori recentemente - _enz29 : @Onda_CalabraIII Spiegami perché De Vrij gioca titolare nell’Inter mentre Ranocchia che tu ritieni più forte no - AlberodiNatale_ : @AndreaF21413707 @84Andreac @Gazzetta_it E il derby? Solo perché mancavano i centrali titolari all’Inter, se c’eran… - it_inter : Verso la Roma: #Sanchez e #Dzeko in attacco, riposano De Vrij e #Lautaro, #Darmian e #Dimarco sulle fasce GDS - passione_inter : ? DOV'È IL VERO DE VRIJ? L'INTER SI GUARDA INTORNO ?? Da Bremer alle occasioni zero fino al rientro di Vanheusden:… -