In arrivo i “Non mi Piace” su Twitter: ora sarà raffica di downvote (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fino ad oggi nel mondo del web, solamente Youtube e poche altre realtà avevano deciso di affiancare al mi Piace, il classico like, il non mi Piace, il pollice in giù. A breve però il sito web di proprietà di Google potrebbe essere affiancato da un altro colosso del www, e stiamo parlando precisamente di Twitter, uno dei più popolari social esistenti al mondo. Twitter downvote, 6/2/2022 – Computermagazine.itLo spazio web dei cinguettii sta infatti testando concretamente un sistema di “dislike”. L’operazione è scattata da un anno a questa parte, ma di recente la stessa piattaforma ha fatto sapere che l’implementazione sta avvenendo su larga scala, di conseguenza è molto probabile che a breve tutti avranno a disposizione il sistema appunto di “non mi Piace”. ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fino ad oggi nel mondo del web, solamente Youtube e poche altre realtà avevano deciso di affiancare al mi, il classico like, il non mi, il pollice in giù. A breve però il sito web di proprietà di Google potrebbe essere affiancato da un altro colosso del www, e stiamo parlando precisamente di, uno dei più popolari social esistenti al mondo., 6/2/2022 – Computermagazine.itLo spazio web dei cinguettii sta infatti testando concretamente un sistema di “dislike”. L’operazione è scattata da un anno a questa parte, ma di recente la stessa piattaforma ha fatto sapere che l’implementazione sta avvenendo su larga scala, di conseguenza è molto probabile che a breve tutti avranno a disposizione il sistema appunto di “non mi”. ...

Advertising

NetflixIT : Certi legami non li spezzi. Filippo Timi è Paolo, Francesco Scianna è Simone e insieme sono i papà di Leone (France… - dreamsdust_ : Se ha intenzione di commentare così ogni volta io al serale non ci arrivo intera ve lo dico - Ninella8 : Sono una scrittrice mancata, infatti provo ad esprimermi sui social. Non funziona lo stesso. Probabilmente non arrivo. - rubio_chef : @Cartabellotta Se il Vaticano non facesse lo schifo come tante altre aziende impegnate a fatturare non ci sarebbero… - dario_pelizzari : @SilvestriMd Tuttavia, mi pare di avere inteso che non sia possibile prevedere le prossime mosse del virus. E quind… -