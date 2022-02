Fuga romantica di San Valentino: i pacchetti a Roma o in campagna (Di lunedì 7 febbraio 2022) San Valentino, la ricorrenza più Romantica dell’anno, è oramai alle porte. E le coppie di innamorati, come ogni anno, sono già pronte a festeggiare il loro amore nella giornata del 14 febbraio. Fiori, cene e cioccolatini non passano mai di moda, ma c’è chi vuole concedersi anche una Romantica esperienza di coppia in un hotel da sogno. Ecco allora alcune idee a Roma, come il soggiorno dell’Hotel Hassler o quello Il Palazzetto, con la vista mozzafiato sulla scalinata di Trinità dei Monti. E poi la staycation di San Valentino con Fido dell’Hotel Atlante Star o quella dell’Hotel Splendide Royal tra alta cucina e musica dal vivo. E per chi, invece, cerca una Fuga fuori dalla Capitale non mancano i pacchetti Romantici a ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 7 febbraio 2022) San, la ricorrenza piùdell’anno, è oramai alle porte. E le coppie di innamorati, come ogni anno, sono già pronte a festeggiare il loro amore nella giornata del 14 febbraio. Fiori, cene e cioccolatini non passano mai di moda, ma c’è chi vuole concedersi anche unaesperienza di coppia in un hotel da sogno. Ecco allora alcune idee a, come il soggiorno dell’Hotel Hassler o quello Il Palazzetto, con la vista mozzafiato sulla scalinata di Trinità dei Monti. E poi la staycation di Sancon Fido dell’Hotel Atlante Star o quella dell’Hotel Splendide Royal tra alta cucina e musica dal vivo. E per chi, invece, cerca unafuori dalla Capitale non mancano intici a ...

Advertising

VelvetMagIta : Fuga romantica di #SanValentino: i pacchetti a Roma o in campagna #VelvetMag #Velvet - scalasalva : RT @MegaleHellas: Cilento Trentinara - Fuga romantica nel borgo dell’amore e della “preta ‘ncatenata” – SiViaggia - VisitBrescia : #SanValentino è in arrivo: perché non festeggiare con un fuga romantica sul #lagodiseo? Clicca per altri consigli d… - HiaWinbroccoli : Spiare more like fare una fuga romantica #NotMeSeriesEP8 - MegaleHellas : Cilento Trentinara - Fuga romantica nel borgo dell’amore e della “preta ‘ncatenata” – SiViaggia -