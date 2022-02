Firenze ha festeggiato i 70 anni di Vasco Rossi con un live all’alba al Piazzale Michelangelo

Advertising

ultimenews24 : (Adnkronos) - Tanti auguri Komandante! Firenze ha festeggiato i 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo ono… - RadioDueLaghi : Firenze ha festeggiato i 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo onore, alle prime luci dell'alba sulle not… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze festeggiato

hai 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo onore, all'alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di piazzale Michelangelo. La scelta del brano ...Tanti auguri Komandante!hai 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo onore, alle prime luci dell'alba , in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di piazzale Michelangelo. La ...Firenze, 7 feb. (askanews) - Firenze ha festeggiato i 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo onore, all'alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di piazzale ...I fan fiorentini hanno festeggiato i 70 anni del “provocatore” della musica ... perché è la forza dei giovani. Aspettiamo Vasco a Firenze il prossimo giugno per fargli gli auguri di persona. Vasco ...