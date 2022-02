Farfalle lungo il muro dell’odio (Di martedì 8 febbraio 2022) La riserva delle Farfalle è un posto tranquillo, mantenuto dalla North American Butterfly Association; un paio di ettari di verde e boschi nativi sulla sponda nord del Rio Grande che segna il confine col Messico, vicino a McAllen Texas. Il piccolo parco naturale offre gite e visite guidate a turisti ed appassionati che possono ammirare, come si legge sui depliant, centinaia di varietà di insetti ed i loro splendidi colori mentre transitano lungo le anse del fiume sull’annuale rotta migratoria … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 febbraio 2022) La riserva delleè un posto tranquillo, mantenuto dalla North American Butterfly Association; un paio di ettari di verde e boschi nativi sulla sponda nord del Rio Grande che segna il confine col Messico, vicino a McAllen Texas. Il piccolo parco naturale offre gite e visite guidate a turisti ed appassionati che possono ammirare, come si legge sui depliant, centinaia di varietà di insetti ed i loro splendidi colori mentre transitanole anse del fiume sull’annuale rotta migratoria … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

