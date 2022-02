“È nato Salvatore”. Felicità a Uomini e Donne, l’ex volto belloccio papà per la prima volta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fiocco azzurro per l’ex UeD. È nato Salvatore per la gioia di mamma e papà. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram del calciatore ed ex fidanzato di Sara Affi Fella. Una gioia dopo l’altra per lui, che lo scorso dicembre 2021 ha coronato il sogno di festeggiare le nozze con la sua dolce metà. Stiamo parlando proprio di Nicola Panico e Francesca Parenti, diventati genitori per la prima volta ad appena un anno dalla celebrazione del matrimonio. Un momento decisamente felice che Nicola Panico vuole condividere con i suoi numerosissimi fan. Per annunciare l’arrivo del piccolo Salvatore, un’immagine molto divertente. Con una divertente illustrazione Nicola Panico riprende tutta la famiglia al completo. Immancabile il palloncino di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Fiocco azzurro perUeD. Èper la gioia di mamma e. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram del calciatore ed ex fidanzato di Sara Affi Fella. Una gioia dopo l’altra per lui, che lo scorso dicembre 2021 ha coroil sogno di festeggiare le nozze con la sua dolce metà. Stiamo parlando proprio di Nicola Panico e Francesca Parenti, diventati genitori per laad appena un anno dalla celebrazione del matrimonio. Un momento decisamente felice che Nicola Panico vuole condividere con i suoi numerosissimi fan. Per annunciare l’arrivo del piccolo, un’immagine molto divertente. Con una divertente illustrazione Nicola Panico riprende tutta la famiglia al completo. Immancabile il palloncino di ...

