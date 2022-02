Dusan Vlahovic e il calciomercato trasformano la Juventus (e forse persino Max Allegri) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si dice che un giocatore non fa una squadra, come l’abito non fa il monaco. Non vale per Dusan Vlahovic. Dentro lui, e la Juventus è un’altra cosa: più forte, più bella, più divertente. Vlahovic e il calciomercato (mettiamoci pure Zakaria, subito in campo e subito decisivo anche lui) sembrano aver davvero trasformato i bianconeri. E forse persino Max Allegri. Era ovvio che la Juve sarebbe migliorata, aggiungendo al centro dell’attacco il bomber più forte del campionato. Non era altrettanto scontato che sarebbe cambiata. Non subito, almeno. L’esordio del serbo è stato praticamente perfetto: gol dopo appena tredici minuti, tanti palloni toccati, occasioni a raffica, belle giocate, sempre nel vivo della manovra. Di più non si poteva chiedere. Ma è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si dice che un giocatore non fa una squadra, come l’abito non fa il monaco. Non vale per. Dentro lui, e laè un’altra cosa: più forte, più bella, più divertente.e il(mettiamoci pure Zakaria, subito in campo e subito decisivo anche lui) sembrano aver davvero trasformato i bianconeri. EMax. Era ovvio che la Juve sarebbe migliorata, aggiungendo al centro dell’attacco il bomber più forte del campionato. Non era altrettanto scontato che sarebbe cambiata. Non subito, almeno. L’esordio del serbo è stato praticamente perfetto: gol dopo appena tredici minuti, tanti palloni toccati, occasioni a raffica, belle giocate, sempre nel vivo della manovra. Di più non si poteva chiedere. Ma è stata ...

Advertising

OptaPaolo : 18 - Dusan #Vlahovic ha segnato 18 gol nel torneo in corso, meno solo di Robert #Lewandowski (24) nei maggiori cinq… - Gazzetta_it : La carica dello Stadium, il gol e la Dybala-mask: Dusan, la prima è da incorniciare #Vlahovic #JuveVerona - EnricoTurcato : Pallonetto vincente con l’esterno sinistro. Ci ha messo 13 minuti. Dusan #Vlahovic. #DV7 - infoitsport : Dusan Vlahovic, gol all’esordio con la Juventus come Baggio e Higuain: la prima notte da bianconero - infoitsport : Juventus, Del Piero sull'esultanza di Vlahovic: 'Dusan, impari in fretta' -