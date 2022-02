Curling, Stefania Constantini: “Un percorso meraviglioso finora”, Amos Mosaner: “Pronti per la finale contro la Norvegia” (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia è pronta, in vista della giornata di domani, a sospingere Stefania Constantini e Amos Mosaner verso la medaglia d’oro nella finale del doppio misto del Curling dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Un traguardo quasi insperato all’inizio della manifestazione con i Cinque Cerchi, ma che il nostro binomio si è ampiamente meritato a suon di risultati. Nove successi in altrettanti match nel round robin, quindi semifinale dominata anche contro la Svezia. Un percorso da “10 e lode” per Constantini e Mosaner che, come detto, domani potrebbero regalare ai colori azzurri una medaglia d’oro davvero scintillante. Alle ore 13.05 italiane (le 20.05 cinesi) se la dovranno vedere ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia è pronta, in vista della giornata di domani, a sospingereverso la medaglia d’oro nelladel doppio misto deldei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Un traguardo quasi insperato all’inizio della manifestazione con i Cinque Cerchi, ma che il nostro binomio si è ampiamente meritato a suon di risultati. Nove successi in altrettanti match nel round robin, quindi semidominata anchela Svezia. Unda “10 e lode” perche, come detto, domani potrebbero regalare ai colori azzurri una medaglia d’oro davvero scintillante. Alle ore 13.05 italiane (le 20.05 cinesi) se la dovranno vedere ...

Advertising

ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - Eurosport_IT : Ciao @UffiziGalleries , siamo sempre noi ?? Abbiamo quest'altra opera d'arte da proporvi: una meravigliosa pennella… - infoitsalute : Olimpiadi. Straordinaria Stefania: finale e medaglia sicura nel curling - martamaimone : RT @Eurosport_IT: DOMINIO AZZURRO! ?? Stefania Constantini e Amos Mosaner rullano la Svezia in semifinale (8-1) e ottengono la decima vitto… -