Covid, Speranza: "Nei numeri c'è una nuova tendenza, ma serve cautela" (Di lunedì 7 febbraio 2022) 'I numeri sembrano segnalare una tendenza nuova, anche se è ancora importante restare con i piedi per terra', così ha detto Roberto Speranza sui casi positivi e ricoveri per Covid nell'ultima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 febbraio 2022) 'Isembrano segnalare una, anche se è ancora importante restare con i piedi per terra', così ha detto Robertosui casi positivi e ricoveri pernell'ultima ...

Advertising

Adnkronos : Speranza: “Mascherine e #vaccino nostre armi per gestire pandemia #Covid”. #ultimora - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nessun limite per i vaccinati in zona rossa #covid - ValeValentina2 : RT @autocostruttore: Covid, Speranza: c'è una tendenza nuova, stiamo piegando la curva senza restrizioni ... Senza discriminazioni... ???? - EsuleMazzini : 'Stiamo piegando la curva senza restrizioni e misure invasive' ma stiamo scherzando? #Draghi #Speranza basta e bast… - AngeloCabr : RT @GerardoDAmico: Aveva messo a punto una denuncia per Speranza e Draghi per strage, coi vaccini. Voleva le cure domiciliari precoci per c… -