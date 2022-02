Covid oggi Lazio, 5.313 contagi e 16 morti: a Roma 2.961 casi (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.313 i nuovi contagi Covid oggi 7 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 16 morti. “oggi nel Lazio su 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici per un totale di 44.873 tamponi, si registrano 5.313 nuovi casi positivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. oggi il numero dei guariti è il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.313 i nuovi7 febbraio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 16. “nelsu 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici per un totale di 44.873 tamponi, si registrano 5.313 nuovipositivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. Icittà sono a quota 2.961.il numero dei guariti è il doppio deipositivi e prosegue il trend in discesa”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, ...

