Covid | i cani addestrati sono capaci di fiutare i casi positivi

(Di lunedì 7 febbraio 2022): il fiuto finissimo disa riconoscere latà al coronavirus SarsCoV2 e supera anche la fase dei test nei drive in, in situazioni reali: lo indica il primo studio multicentrico...

: il fiuto finissimo diaddestrati sa riconoscere la positività al coronavirus SarsCoV2 e supera anche la fase dei test nei drive in, in situazioni reali: lo indica il primo studio ...Sono stati presentati i risultati del primo studio scientifico multicentrico italiano "C19 - screendog" suda rilevamento nello screening diretto su persona del- 19 nell'Aula Magna dell'Università Politecnica delle Marche. Il protocollo è stato ideato dal Dott. Roberto Zampieri, fondatore dell'...A fine gennaio del 2022, avevamo già scritto una nota all’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, alla attenzione dell’Assessore della Salute Ruggero Razza, nella nota il Segretario Regionale ...L'Università Politecnica delle Marche ha presentato la ricerca: in 5 mesi i quattrozampe hanno rilevato il contagio nel 98-100% dei casi ...