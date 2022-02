Covid, Costa: “Da 11 febbraio via mascherine all’aperto in tutta Italia” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono certo che dall’11 di febbraio cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a ‘Tagadà’ su La7. “Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore – ha chiarito – e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Quindi quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del Governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere le mascherine all’aperto indipendentemente dai colori delle varie regioni”. “L’obiettivo del Governo è che lo stato d’emergenza non venga prorogato dopo il 31 marzo e confido che ci siano le condizioni per non prorogarlo”, ha detto ancora ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono certo che dall’11 dicadrà l’obbligo di mascherinanon solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea, a ‘Tagadà’ su La7. “Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore – ha chiarito – e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Quindi quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del Governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere leindipendentemente dai colori delle varie regioni”. “L’obiettivo del Governo è che lo stato d’emergenza non venga prorogato dopo il 31 marzo e confido che ci siano le condizioni per non prorogarlo”, ha detto ancora ...

Advertising

repubblica : Covid, il sottosegretario Costa: 'Dall'11 febbraio niente piu' mascherine all'aperto in tutta Italia' - GiovaQuez : Dal prossimo 11 febbraio in zona bianca niente più mascherine all'aperto. Costa: 'Successivamente ci sarà un'ordina… - LaStampa : Covid, Costa: via le mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio, al 31 marzo finisce lo stato di emerge… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Il Covid allenta la morsa. In calo contagi e ricoveri. L’Italia si avvicina alle 150mila vittime dall’inizio della pand… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'Lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo' #covid #Costa #statodemergenza https://t.co… -