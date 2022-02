Coronavirus, lunedì 7 febbraio: sono 5.313 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici, per un totale di 44.873, si registrano 5.313 nuovi casi positivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. Oggi il numero dei guariti è il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù a cui ha partecipato in isolamento. Nel dettaglio: Asl Roma 1: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Oggi nelsu 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici, per un totale di 44.873, si registrano 5.313casi positivi (-3.170),16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma cittàa quota 2.961. Oggi il numero dei guariti è il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù a cui ha partecipato in isolamento. Nel dettaglio: Asl Roma 1: ...

