Como, donna trovata nel suo salotto: era lì da due anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mistero nella provincia di Como: una donna viene ritrovata dopo due anni dal decesso, seduta Comodamente nella sua abitazione. Il nuovo proprietario della villetta stava cercando di contattare l’affittuaria da mesi, purtroppo senza successo. La preoccupazione dei vicini lo spinge, venerdì 4 febbraio a contattare la polizia, con l’intento di scassinare la porta per verificare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mistero nella provincia di: unaviene ridopo duedal decesso, sedutadamente nella sua abitazione. Il nuovo proprietario della villetta stava cercando di contattare l’affittuaria da mesi, purtroppo senza successo. La preoccupazione dei vicini lo spinge, venerdì 4 febbraio a contattare la polizia, con l’intento di scassinare la porta per verificare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CrostataDiMora : @wandering_atom @e_trombino @barbarab1974 E lei, perché la sigue lei? Io no seguo a gente che non mi piace. Figurat… - Elisa41980335 : @GOT21566167 Ma dayane sta chiara no li a datto il si è questo lo sappiamo tutti, anche perché no avrebbe funzionat… - yutaffairs : @pwrkcherry ela como a donna em mamma mia..... - MauSwords : Anche se lei “la tiene como todas” a me pare sempre una donna meravigliosa. #LauraPausini #Sanremo2022 - DraciMasha : Buon lunedì, 3496521447: Accademia BDSM seleziona aspiranti servette al 349, NO 899 o simili: -