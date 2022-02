Commando esercito somalo uccide '7 terroristi' al - Shabaab (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Commando Danab dell'esercito nazionale somalo ha ucciso "sette terroristi" del gruppo jihadista al - Shabaab, alleato di al - Qaida, e "ha distrutto i loro nascondigli in un'operazione di sicurezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) IlDanab dell'nazionaleha ucciso "sette" del gruppo jihadista al -, alleato di al - Qaida, e "ha distrutto i loro nascondigli in un'operazione di sicurezza ...

Advertising

MarinoG93452478 : RT @ANPIRomaPosti: Membro dell'#UnioneStudentiSecondari, #OscarAlbertoTeyeldin venne sequestrato il #5febbraio 1977, in pieno centro a #Bue… - maxgolden53 : RT @ANPIRomaPosti: Membro dell'#UnioneStudentiSecondari, #OscarAlbertoTeyeldin venne sequestrato il #5febbraio 1977, in pieno centro a #Bue… - chiccaditarant1 : RT @ANPIRomaPosti: Membro dell'#UnioneStudentiSecondari, #OscarAlbertoTeyeldin venne sequestrato il #5febbraio 1977, in pieno centro a #Bue… - chiccaditarant1 : RT @ANPIRomaPosti: Militante della Gioventù dell'Università Peronista e membro dei #Montoneros, #FernandoRaulCordero venne sequestrato il #… - marpoppins : RT @ANPIRomaPosti: Membro dell'#UnioneStudentiSecondari, #OscarAlbertoTeyeldin venne sequestrato il #5febbraio 1977, in pieno centro a #Bue… -