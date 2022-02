Cassano, che stoccata alla Juventus: la spara grossa, tifosi furibondi (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Juventus, dopo il successo contro il Verona, è salita al quarto posto; secondo Cassano, però, i bianconeri non arriveranno in Champions. Continuano le critiche alla Juventus da parte di Antonio Cassano; l’ex attaccante azzurro si è nuovamente espresso alla Bobo Tv nei confronti della squadra bianconera che, stando al suo pensiero, non arriverà in Champions. Scopriamo il motivo LapresseUn rapporto mai nato e che, difficilmente, nascerà in questi mesi; la Juventus ed Antonio Cassano sono destinati a non andare mai d’accordo. L’ex attaccante azzurro ha nuovamente criticato i bianconeri esprimendo, alla Bobo Tv, parole non proprio al miele nei confronti di Allegri. Juventus, da esubero a titolare inamovibile: pronto il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) La, dopo il successo contro il Verona, è salita al quarto posto; secondo, però, i bianconeri non arriveranno in Champions. Continuano le criticheda parte di Antonio; l’ex attaccante azzurro si è nuovamente espressoBobo Tv nei confronti della squadra bianconera che, stando al suo pensiero, non arriverà in Champions. Scopriamo il motivo LapresseUn rapporto mai nato e che, difficilmente, nascerà in questi mesi; laed Antoniosono destinati a non andare mai d’accordo. L’ex attaccante azzurro ha nuovamente criticato i bianconeri esprimendo,Bobo Tv, parole non proprio al miele nei confronti di Allegri., da esubero a titolare inamovibile: pronto il ...

