Cartelle esattoriali: cosa sono e come vederle? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ricevere delle Cartelle esattoriali non è mai un bel momento. Tuttavia, la cosa importante è non farsi prendere dal panico, fare le opportune verifiche del caso e cercare la strategia migliore per risolvere il problema nel modo più indolore possibile. Nel corso dei prossimi paragrafi andremo a scoprire cosa sono le Cartelle esattoriali, quando arrivano, come vederle e come pagarle. cosa si intende per Cartelle esattoriali? La cartella esattoriale è uno strumento con cui lo Stato italiano notifica ad un cittadino l'avvenuta iscrizione a ruolo di un debito. Attraverso questo sistema, l'Agenzia delle Entrate (prima era Equitalia) ha l'opportunità di agire ...

