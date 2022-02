Calciomercato | il Barcellona cala l’asso per convincere la Juventus

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè sempre in pressing per De Ligt. Ora i blaugrana hanno un’arma in più perlaIl febbraio dellasi preannuncia piuttosto impegnativo. Gli uomini… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

CalcioOggi : Calciomercato Juve, Xavi su Dembélé: «Basta fischiarlo!». Cos'è successo - Juventus News 24 - junews24com : Calciomercato Juve, l'appello dell'allenatore: «Basta fischiarlo!». Cos'è successo - - calciomercatoit : #Juventus, assalto a #Dembele: premio alla firma e super ingaggio per il francese #calciomercato - Daniele20052013 : Liga, il Barcellona è rinato: poker all'Atletico Madrid e sorpasso al 4° posto! - sportli26181512 : I tifosi del Barcellona fischiano Dembelé, Xavi reagisce così: L'allenatore del Barcellona Xavi lancia un appello a… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Barcellona

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, As La rassegna stampa di.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, di 'As':Golpe a LaLigaJuventus, dalla Spagna insistono: la super offerta per il successore di Dybala che fa saltare il banco. La vittoria contro l'Hellas Verona ha consentito alla Juventus di portarsi ...L'ex centrocampista di Ajax, Arsenal e Barcellona, che era al suo posto dall'estate del ... che c'erano poche opzioni se non che «probabilmente il miglior direttore di calcio che l'Ajax ha avuto» se ...Ousmane Dembélé non rinnoverà col Barcellona ma non ha accettato di partire a gennaio, i tifosi blaugrana continuano a fischiarlo e Xavi ha lanciato un appello: "Smettetela, è un giocatore che fa ...