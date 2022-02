Bertolini su Zaniolo, la Roma non ci sta e vuole chiedere chiarimenti alla Figc (Di lunedì 7 febbraio 2022) Malumori in casa Roma. alla vigilia dei quarti di Coppa Italia contro l’Inter, a Trigoria regge ancora il caso sull’espulsione di Nicolò Zaniolo, nel finale di partita contro il Genoa. Secondo quanto riportato da gazzetta.it – la società giallorossa ha intenzione di chiedere chiarimenti alla Federcalcio, sul perché, Milena Bertolini, CT della Nazionale Femminile, rilasci dichiarazioni poco pertinenti alla situazione di Zaniolo. Inoltre, sembrerebbe che non sia la prima volta che un membro dello staff tecnico della Figc, abbia avuto uscite poco gradite, provocando malumore in casa Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Malumori in casavigilia dei quarti di Coppa Italia contro l’Inter, a Trigoria regge ancora il caso sull’espulsione di Nicolò, nel finale di partita contro il Genoa. Secondo quanto riportato da gazzetta.it – la società giallorossa ha intenzione diFedercalcio, sul perché, Milena, CT della Nazionale Femminile, rilasci dichiarazioni poco pertinentisituazione di. Inoltre, sembrerebbe che non sia la prima volta che un membro dello staff tecnico della, abbia avuto uscite poco gradite, provocando malumore in casa. SportFace.

